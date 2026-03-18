Медведь напал на женщину прямо во дворе ее дома в США и спрятался под крыльцом соседей

Жительница пригорода Лос-Анджелеса подверглась нападению медведя во время утренней прогулки с собакой. Как сообщает New York Post, инцидент произошел в субботу 14 марта у подножия горной гряды Сан-Габриэль.

Крупный зверь неожиданно появился из лесного массива, стремительно приблизился к женщине и нанес ей удар когтями по задней поверхности голени. Несмотря на испуг и полученные ранения, американке удалось вырваться и спастись бегством вместе со своим питомцем. Соседи незамедлительно вызвали спасателей, и пострадавшую госпитализировали.

Этот случай стал первым задокументированным нападением хищника на человека в данном районе. Буквально через несколько часов после происшествия местные жители заметили в окрестностях двух медведей, причем один из них пытался укрыться под террасой дома. Выяснились любопытные подробности: один из соседей рассказал, что буквально за пару минут до атаки встречал медведицу с медвежонком, которая вела себя мирно и скрылась. Другой житель сообщил, что медведь облюбовал пространство под его домом еще два месяца назад и за это время успел повредить тент на его автомобиле.

В связи с участившимися визитами диких животных власти обратились к населению с рекомендациями: при встрече с хищником важно сохранять хладнокровие, не поворачиваться к нему спиной и медленно отступать.

