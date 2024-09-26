Медведь растерзал работника турбазы в Прокопьевске
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В Прокопьевске Кемеровской области работник туристического комплекса «Чистугаш» попался под лапу агрессивному медведю. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.
Медведь неожиданно напал на сотрудника туристической базы в Прокопьевске. Встреча оказалась смертельной: мужчина от полученных травм скончался на месте. При этом известно, что на территории комплекса содержали двух медведей. Неизвестно, причастен ли один из них к нападению, или жертву растерзал лесной гость.
Инцидент, как уточняет издание, подтвердили в Следственном комитете. Ведется проверка.
Ранее сообщалось, что в Приморье разыскивают медведя, убившего отца и сына в дачном доме.