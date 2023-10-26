Медведь разгуливает по миллионному Красноярску

В Красноярске вновь сообщили о медведе, бродящему по краевому центру. На этот раз «хозяина тайги» заметили возле станции Путепровод в черте города, сообщили в краевом главке МВД.

О медведе в полицию сообщил мужчина. На указанное место выехал наряд, но зверя не обнаружил.

Неделю назад уже сообщалось о разгуливающем по Красноярску хищнике. Тогда его видели на другом конце города, в районе крупнейшего красноярского кладбища Бадалык. Позже поступали сведения уже о двух медведях в разных районах краевого центра.

Жителей частного сектора и операторов по вывозу мусора предупредили о недопустимости накопления пищевых отходов, которые могут привлекать грозных хищников.