Жителям Подмосковья рассказали, что входит в обязанности управляющей организации

Управляющая организация отвечает за содержание общего имущества дома, одной из ее главных обязанностей является текущий ремонт. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В него входят обновление стен и потолков; замена или восстановление напольного покрытия; ремонт оконных рам и замена стекол; приведение в порядок почтовых ящиков; восстановление лестниц и поручней. Кроме того, к нему относятся ремонт крыльца, козырька и входных дверей; обслуживание мусоропроводов и замена лампочек и ремонт электропроводки в местах общего пользования дома.

Работы оплачиваются из средств, которые УО собирает с жильцов за содержание общего имущества. Текущий ремонт помогает поддерживать порядок в многоквартирном доме, но на практике добиться его выполнения бывает не так просто.

Чтобы контролировать ход работ, можно выбрать ответственного человека, он будет действовать от имени совета дома, добавили в ведомстве.

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