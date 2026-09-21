Мерц не уйдет: политолог пояснил, почему в Германии борьба за власть продолжается

На фоне последних политических событий в Германии особое внимание привлекает позиция канцлера Фридриха Мерца, который, по мнению политолога Александра Рара, намерен всеми силами сохранить свою власть и не планирует покидать пост лидера Христианско-демократического союза. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что политик демонстрирует решительное стремление удержать контроль над партией и страной, предпринимая решительные меры для укрепления своего влияния. Он проводит жесткую кадровую политику, требуя абсолютной лояльности от региональных лидеров партии и устраняя возможных конкурентов.

По словам эксперта, такая стратегия уже привела к тому, что другие видные деятели ХДС пока не проявляют открыто амбиций претендовать на пост канцлера. В сложившейся ситуации особое внимание экспертов привлекает фигура премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который может стать потенциальным оппонентом действующего канцлера в будущем.

Он резюмировал, что итогом текущей политической борьбы становится укрепление позиций Мерца внутри партии и отсутствие явных альтернатив его лидерству в обозримой перспективе.

Ранее политолог Панкратов пояснил, почему поражение ХДС в Померании может стоить Мерцу поста.