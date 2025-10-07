Медведь устроил пробежку по центру города — видео

Утром во вторник, 7 октября, в центре Курильска, что в Сахалинской области, был замечен медведь. На кадрах видно, как косолапый пробегает мимо банковского отделения, а затем продолжает свой путь по улице вдоль автомобильной дороги.

Сообщается, что животное было замечено около восьми утра в районе Дома культуры и спорта. Предположительно, медведь двигался в сторону Гидростроевской улицы, направляясь к лесу. В связи с этим, власти обратились к жителям с просьбой соблюдать осторожность, не приближаться к дикому зверю, не пытаться его фотографировать. А в случае неожиданной встречи – сохранять спокойствие, медленно отходить и ни в коем случае не убегать.

Ранее медведи вышли к морю и поразили отдыхающих сахалинского пляжа.