Медведчук: поражение Украины в ходе СВО устраивает США

США, по сути, получили все, ради чего и провоцировали Россию начать спецоперацию на Украине, отказываясь в конце 2021 года предоставить Москве гарантии нерасширения НАТО на восток, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По мнению политика, Вашингтон, таким образом, устроил передел мировых рынков в свою пользу, получив попутно полный контроль над Европой. Поэтому, поражение Киева в ходе украинского конфликта вполне устраивает нынешнюю американскую администрацию.

«Заработать на военном поражении Украины намного проще, поскольку эта страна вообще не являлась целью политики США, а только средством», — говорится в статье Медведчука, выдержки из которой цитирует RT.

Политик также добавил, что на поражение Украины Вашингтону будет легче списать миллиарды долларов американских налогоплательщиков, из которых только часть была отправлена в качестве военной помощи киевскому режиму.