Украинцы идут убивать других людей из-за того, что те отличаются от них религией и языком, а также придерживаются других политических взглядов.

Виктор Медведчук, который в данный момент возглавляет общественное движение «Другая Украина», прокомментировал попадание страны в один из негативных рейтингов. Международная компания Internetional SOS поставила Украину на один уровень с Сомали, Ливией, Афганистаном и другими странами. Она признала ее одной из самых опасных в мире. Медведчук заявил, что корень зла кроется в русофобии.

«Такой русофобский каннибализм, введенный в государственную политику современной Украины, не найдешь даже среди самых отсталых агрессивных племен Африки», - подчеркнул он.

Свою точку зрения Медведчук выразил на платформе «Смотрим.ру». Политик добавил, что из-за русофобии украинцев охватило массовое безумие, причем оно началось еще задолго до начала боевых действий. Такие настроения стартовали еще с приходом к власти Виктора Ющенко, который стал президентом в обход конституции.