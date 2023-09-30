Медведев анонсировал скорое присоединение к России новых украинских территорий
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян отмечающимся сегодня в субботу, 30 сентября, Днем воссоединения новых регионов с Россией.
В своем аккаунте в соцсетях политик напомнил, что ровно год назад на референдумах жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей приняли судьбоносное решение – быть со своим родным Отечеством.
«Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», - отметил Медведев.
В продолжение темы замглавы СБ РФ подчеркнул, что СВО на Украине будет продолжена до победного конца, чтобы изгнать пособников нацистских идей с исконно русских территорий. Мало того, по словам Медведева, только присоединением Донбасса и остальных новых территорий Россия не ограничится.
«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше. С праздником!» - заключил Медведев.