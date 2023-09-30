Медведев анонсировал скорое присоединение к России новых украинских территорий

В своем аккаунте в соцсетях политик напомнил, что ровно год назад на референдумах жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей приняли судьбоносное решение – быть со своим родным Отечеством.

«Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», - отметил Медведев.

В продолжение темы замглавы СБ РФ подчеркнул, что СВО на Украине будет продолжена до победного конца, чтобы изгнать пособников нацистских идей с исконно русских территорий. Мало того, по словам Медведева, только присоединением Донбасса и остальных новых территорий Россия не ограничится.