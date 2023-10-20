Медведев: интифада будет вечной из-за болезни западного мира

Заявления, которые делаются на Западе, свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и о болезни всего общества, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В качестве одного из примеров он привел заявление главы МВД Франции Жеральда Дарманена, обвинившего знаменитого футболиста Карима Бензема в связях с террористами за то, что тот разместил пост в поддержку жителей Газы.

«Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами», – написал Медведев в соцсетях.

По его мнению, результат таких заявлений очевиден: интифада (отвоевание палестинцами своих земель) будет вечной.