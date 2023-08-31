По этой стране очень заметно, как она разваливается. Она сумела сохранить менее половины своих граждан.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что на Украине осталось жить немногим больше половины от тех, кто проживал там на начало 2022 года, и только 40% от тех, кто обитал в ней в начале ХХ века.

«Численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек.», - написал он в своем микроблоге.

Дмитрий Медведев добавил, что за пределами собственной страны сейчас живет 17,9 миллионов украинцев. Из них практически 7,1 миллионов перебрались в Россию. Стало очень заметно, что вектор Украины показывает на ее полный развал. Ситуация движется к тому, что вскоре правительству Зеленского будет некем воевать и даже обслуживать его внутренние потребности.