Сильвио Берлускони умер двенадцатого июня, прожив целых восемьдесят семь лет. По окончании жизни политик получил от Дмитрия Медведева звание самого настоящего патриота Италии.

В своих социальных сетях Медведев написал, что совместно со страной Берлускони он оплакивает его и говорит, что никогда не забудет. К слову, данные слова были написаны на итальянском языке.

Как выразился российский лидер, Владимир Путин, политиков, подобных умершему Сильвио Берлускони, можно пересчитать по пальцам одной руки. Также он особо подчеркнул инициаторство премьер-министра в вопросах российско-итальянских отношений.