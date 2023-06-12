Медведев назвал Берлускони истинным патриотом Италии после его смерти
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Заместитель председателя Совета Безопасности назвал ныне бывшего премьер-министра Италии самым преданным патриотом собственной страны. Об этом сообщает RT
Сильвио Берлускони умер двенадцатого июня, прожив целых восемьдесят семь лет. По окончании жизни политик получил от Дмитрия Медведева звание самого настоящего патриота Италии.
В своих социальных сетях Медведев написал, что совместно со страной Берлускони он оплакивает его и говорит, что никогда не забудет. К слову, данные слова были написаны на итальянском языке.
Как выразился российский лидер, Владимир Путин, политиков, подобных умершему Сильвио Берлускони, можно пересчитать по пальцам одной руки. Также он особо подчеркнул инициаторство премьер-министра в вопросах российско-итальянских отношений.