Медведев назвал открытие Олимпиады в Париже уродливым фрик-шоу

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля и сразу же подверглась критике мировой общественности как за плохую организацию, так и за призывающие к гендерному равенству неоднозначные сцены. Так, особенно возмутительным оказался момент пранка на последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием, называемую Тайной вечерей: травести-актеры выступали в роли апостолов, а в качестве самого Спасителя был диджей.

«Полный позор. Сравните это с блестящими Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и чемпионатом мира по футболу 2018 года, проведенными в России. Хватит смотреть это уродливое фрик-шоу», — написал Медведев в соцсети X.

К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что на церемонии открытия ОИ-2024 в Париже было что-то не так только спустя несколько дней после действа. В официальном заявлении спортивные функционеры принесли зрителям извинения из-за «определенных моментов».

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые элементы сценария торжественной церемонии открытия летней Олимпиады-2024 в Париже смело можно назвать совершенно отвратительными.