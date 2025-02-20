Медведев назвал Зеленского «обанкротившимся клоуном»

Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Заявление главы Белого дома прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что на 200% согласен с мнением Трампа.

«Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос», — написал Медведев на своей странице в соцсети.

Медведев призвал Зеленского поспешить, иначе от его страны ничего не останется. Также он назвал украинского лидера «обанкротившимся клоуном».

Ранее сообщалось о том, что Вэнс предостерег Зеленского о последствиях оскорблений в адрес Трампа.