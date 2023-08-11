Заместитеть председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал в саркастической манере недавнее высказывание президента Польши Анджея Дуды. Ранее последний порассуждал в беседе с журналистами о дешевой борьбе с «российским империализмом» за счет киевского режима, призвав украинцев восхищаться своими западными союзниками.

«На данный момент российский империализм может быть остановлен без особых затрат, поскольку американские солдаты не умирают», - заявил Дуда в интервью газете Washington Post.

В ответ на высказывания поляка Медведев назвал Дуду и остальных так называемых друзей нынешней Украины - животными. Свой пост в Twitter зампред Совбеза РФ сделал на английском и украинском языках.

«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», - написал Медведев в соцсети.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.