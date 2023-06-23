Медведев отреагировал на призыв Дуды «пристрелить» Россию

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации уверен, что ни о каких переговорах и речи быть не может. Все из-за того, что представители западных стран не стесняются в своих высказываниях. О этом пишет сайт aif.ru

Медведев в своих социальных сетях опубликовал довольно острый комментарий на слова польского президента Анджея Дуда. Ранее глава Польши выступил с призывом расправиться с Россией, чтобы ее остановить. Такие слова лидер привел в интервью с украинскими СМИ. По его мнению, Запад не должен позволить России победить в конфликте.

Как написал Дмитрий Медведев, за подобное Дуда был бы уже казнен на Красной площади, если бы не 21-й век. Однако он пообещал отомстить иначе, потому что «мы гуманисты».