Медведев пожелал отправленным на Запад в ходе обмена российским предателям «сдохнуть и сгнить»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку проведенному в минувший четверг, 1 августа, обмену заключенными России и стран Запада, включая США. Напомним, в РФ вернулись восемь отбывавших за рубежом незаконно назначенные тюремные сроки россиян. Москва передала 15 человек, включая журналиста-шпиона Эвана Гершковича и публициста Владимира Кара-Мурзу.

В своем аккаунте в соцсетях Медведев напомнил, что все отбывавшие в тюрьмах и отправленные в ходе обмена заключенными россияне — предатели Родины, которым еще предстоит мучиться от своих поступков.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей», — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, чтобы лично встретить самолет с российскими политзаключенными, которые в четверг, 1 августа, возвратились из иностранных тюрем в рамках международного обмена.