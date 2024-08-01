Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них не забывала ни на минуту
Фото: [Kremlin.ru]
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, чтобы лично встретить самолет с российскими политзаключенными, которые сегодня, в четверг, 1 августа, возвратились из иностранных тюрем в рамках международного обмена.
Глава государства в своей короткой речи у трапа самолета напомнил всем вернувшимся, что Родина ни на минуту о них не забывала и их возвращения ждали с нетерпением.
«Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала», — сказал Путин в аэропорту Внуково-2, трансляцию вел ТАСС.
Напомним, Путин лично приехал в аэропорт, где обнял вернувшегося из ФРГ россиянина Вадима Красикова, отбывавшего там пожизненный срок за якобы убийство ичкерийского террориста.