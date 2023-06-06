Медведев призвал пересмотреть методику обучения детей иностранцев русскому языку

Дмитрий Медведев видит проблему в отсутствии специальных механизмов для обучения детей, не знающий русский язык. Он отметил, что при поступлении в школы и детские сады дети мигрантов имеют те же условия, что и коренное население страны. Однако очень часто дети не владеют русским языком и не могут обучаться наравне с уроженцами России.

Сейчас в России нет никаких особых требований к владению языком для детей, за счет этого у коренных жителей и мигрантов есть равные возможности при обучении. Однако, по словам Медведева, около 10-20% учеников школ не могут обучаться на русском языке, так как не владеют им. Он предложил пересмотреть законодательство и наладить систему, которая даст возможность детям, не знающим русский язык, разобраться в предмете и догнать своих одноклассников в изучении программы.