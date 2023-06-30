Медведев: Россия с интересом наблюдает за готовящейся к выборам Америкой

В своих социальных сетях Медведев отметил, что европейские новости разрываются от обсуждений различных событий в России. Запад утверждает, что пристально следит за происходящим, а некоторые даже разглядели трещины на «фасадах России».

Однако, как подчеркнул Медведев, в Европе и США совсем забыли, как недавно весь мир, включая Россию, наблюдал за падением политической машины Америки и штурмом Капитолия. Сейчас же вся Россия с интересом следит за предстоящими выборами в США, чтобы узнать, кому отдаст голоса народ демократической страны – стареющему нынешнему президенту или бывшему президенту, обладающему повадками провинциального диктатора.