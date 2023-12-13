Медведев сравнил Байдена с «глуповатым хихикающим дедом» после его слов о победе Украины

По мнению Заместителя председателя Совбеза РФ, 46-й президент США начинает страдать от старческих недугов и с трудом соображает, что говорит на публику.

81-летний демократ может страдать деменцией. В этом все больше убеждается Дмитрий Медведев, который дал американскому президенту характеристику после его слов о «мифической победе» Украины, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа». Такие публичные заявления насмешили зампреда Совета безопасности.

«Разбирать слова Байдена – дело неблагодарное: старый человек с явными признаками прогрессирующей деменции. И все же иногда он явно выдает эдакие доктринальные заготовки», — написал Медведев на личном канале в соцсети.

Как отмечает политик, Байден с уверенностью говорит только о сегодняшнем дне для Украины и о том, что она может защитить себя самостоятельно. При этом нет заявлений, что украинская сторона могла бы организовать контрнаступление и перейти к активным действиям. Получается, что американский президент на самом деле в успех Украины не верит.

«Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого «успеха» бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете...», — заключил Дмитрий Анатольевич.

Напомним, что после выступления Зеленского в Конгрессе США Украине выделили военную помощь на сумму $200.