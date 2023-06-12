Медведев тайно улетал из России в Индию, не раскрывая цель поездки

Незадолго до Дня России в соцсетях распространилась информация о том, что самолет, который закреплен за Дмитрием Медведевым, приземлился в Нью-Дейли. Об этом сообщает издание «Утро.ру»

Согласно информации, что пока что не подтверждена, борт принадлежит зампреду Совбеза. По некоторым данным, он используется для деловых и личных поездок. Последний раз полет осуществлялся в январе текущего года. Но совсем недавно самолет приземлился в Индии.

Пресс-служба Дмитрия Медведева не давала комментариев касательно поездки. Умалчивается и информация о официальных визитах. Несмотря на это, уже на следующий день бывший президент публикует в своих соцсетях поздравление с Днем России.

Самолет пробыл в Нью-Дейли всего сутки, после чего вылетел обратно в Москву.