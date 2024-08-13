Медведев: Украина понесет заслуженное наказание за вторжение в Курскую область

Заместитель председателя Совета безопасности РФ дал обещание, что руководство киевского режима будет наказано за террористическую вылазку в Россию. Видеоролик с его словами опубликовали в ТАСС.

Дмитрий Медведев вновь прокомментировал происходящие события в Курской области. На этот раз он заявил о том, что противник понесет наказание за свои действия. Они не останутся без внимания. Руководство киевского режима столкнется с различными последствиями. Зампред Совбеза РФ пояснил, что оценку вылазки ВСУ уже предоставил президент Владимир Путин.

Вооруженные силы Украины напали на Курскую область во вторник, 6 августа. На данный момент там и в двух соседних регионах объявлен режим контртеррористической операции.

Ранее Дмитрий Медведев жестко прокомментировал ситуацию в Курской области. Он отметил, что специальная военная операция завершится лишь тогда, когда это будет приемлемо и выгодно для Москвы. Об этом зампред Совбеза РФ заявил на своей странице в социальных сетях. Также он обозначил главную цель, которой руководствовались украинские военные при атаке на регион. Оказалось, что к этому причастны западные страны.