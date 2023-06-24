Медведев уверен, что мятеж был запланированной операцией по захвату российской власти

Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации заявил о том, что бандитов нельзя допустить к ядерному арсеналу страны. А иначе весь мир будет уничтожен. Об этом пишет ТАСС

Как сообщил Дмитрий Медведев, начавшийся мятеж был заранее продуман и спланирован. Эта операция преследует определенные цели, одна из которых – захватить власть в России.

Замглавы Совбеза РФ также подчеркнул, что всем грозит серьезная опасность, если бандиты возьмут управление над ядерным арсеналом страны. В таком случае весь мир будет уничтожен. Он прекрасно понимает, какие последствия будет иметь государственный переворот.

По словам Медведева, история человечества еще не сталкивалась с подобными случаями, когда противники завладевали крупнейшим арсеналом ядерного оружия.