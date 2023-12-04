Медведев выложил в сеть работу нейросети, на которой высмеивается «поддержка» Украины

«Все наши мысли с тобой, Украина», – гласит подпись к картинке, опубликованной на странице Медведева в социальных сетях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации сомневается в возможности Зеленского дожить до старости. Так или иначе, Дмитрий Медведев в очередной раз нашел повод подтрунить над украинским лидером, несмотря на ранее сказанные в его адрес довольно резкие слова «бандеровское чучело» и «бородатое недоразумение».

Как пишет сайт aif.ru, зампредседателя Совбеза РФ выложил в сеть картинку, на которой изображены западные политики. Таким образом, нейросеть изобразила президента США, Джо Байдена, разгуливающего по пляжу. А канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон вообще сидят за накрытыми столами.

Именно таким образом, судя по надписи под картинкой, западные страны оказывают «поддержку» Украине.