«Бандеровское чучело»: Медведев сомневается в возможности Зеленского дожить до старости

«Отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five–six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями.» - написал на странице в интернет-мессенджере Дмитрий Медведев