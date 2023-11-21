«Бандеровское чучело»: Медведев сомневается в возможности Зеленского дожить до старости

Спикер раскритиковал внешний вид президента Украины, в частности, его выбор одежды для встречи с иностранными гостями и неухоженную бороду.

«Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом.» - поделился мнением заместитель председателя Совета безопасности России

Корреспондент The Sun обратился с вопросом к президенту Владимиру Зеленскому, сколько раз предпринимались попытки покушения на главу Украины. Дмитрий Медведев обратил внимание на неуверенность, которая присутствовала во время ответа на вопрос.

«Отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five–six. Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями.» - написал на странице в интернет-мессенджере Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев считает, что авторитет Владимира Зеленского уже подорван, поэтому за границей не воспринимают политика серьезно. Спикер также добавил, что мысли имеют свойство материализоваться.

«Правда, вся эта дешевая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны…» - резюмировал Дмитрий Медведев

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что американский президент подписал закон о временном финансировании работы федерального правительства.