Медведев выложил в соцсетях фото Майдана с российским флагом
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Заместитель президента Совета безопасности заявил, что скоро украинский Киев станет частью России, о чем сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа»
По словам Дмитрия Медведева, опубликованным в соцсетях, Майдан в ближайшем времени перейдет России. Это заявление подкреплено фотографией Майдана Незалежности в Киеве, где флаг Украины заменили на триколор. Кадр подписан: «Скоро – площадь России».
Шевченский район Киева – настоящее месторасположение площади. Сейчас она так называется из-за того, что в 1991 году Украина была признана независимым государством. Примерно в то же время на площади проводились различные акции протеста, из-за чего нарицательное «майдан» прочно за ней закрепилось. Как всем известно, в 2014 году площадь была местом столкновения вооруженных конфликтов.