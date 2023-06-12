По словам Дмитрия Медведева, опубликованным в соцсетях, Майдан в ближайшем времени перейдет России. Это заявление подкреплено фотографией Майдана Незалежности в Киеве, где флаг Украины заменили на триколор. Кадр подписан: «Скоро – площадь России».

Шевченский район Киева – настоящее месторасположение площади. Сейчас она так называется из-за того, что в 1991 году Украина была признана независимым государством. Примерно в то же время на площади проводились различные акции протеста, из-за чего нарицательное «майдан» прочно за ней закрепилось. Как всем известно, в 2014 году площадь была местом столкновения вооруженных конфликтов.