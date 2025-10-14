Медведи бьют антирекорды — три жертвы за семь дней, еще не конец?

В Японии зафиксирована серия нападений медведей на людей, унесшая несколько жизней за короткий период. Об этом сообщает The Japan Times.

Очередной трагический случай произошел 10 октября в префектуре Ивате, где обнаружили тело 70-летнего мужчины. Он отправился в лес собирать грибы и не вернулся домой. Следы на теле указывали на возможное нападение крупного хищника. Эта смерть стала уже третьей за неделю.

А 8 октября в той же префектуре нашли пожилого мужчину без головы. Следствие считает, что это также работа медведя. Четырьмя днями ранее в префектуре Нагано было обнаружено тело 78-летнего гражданина со множественными повреждениями от когтей хищника.

Официально подтверждено шесть смертельных случаев от нападений медведей в 2025 году. Если три последних инцидента также признают результатом атак этих животных, текущий год установит печальный антирекорд.

