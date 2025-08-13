Медведи vs Президенты: в Анкоридже закрыли тропы в преддверии встречи Путина и Трампа

В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа власти Анкоридж приняли дополнительные меры безопасности.

В городе закрыли три туристические тропы. Это связано с угрозой встречи с медведями. Туристические тропы закрыты как для пеших, так и для велосипедных прогулок.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

В этом году в местных реках как никогда много красной рыбы, что привлекает косолапых, которые приходят охотиться.

По словам Верной, в Анкоридже такое впервые.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон временно ослабил санкции против России для саммита на Аляске.