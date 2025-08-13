Медведи vs Президенты: в Анкоридже закрыли тропы в преддверии встречи Путина и Трампа
Рыбный фуршет медведей парализовал туризм в Анкоридже
Фото: [pxhere.com]
В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа власти Анкоридж приняли дополнительные меры безопасности.
В городе закрыли три туристические тропы. Это связано с угрозой встречи с медведями. Туристические тропы закрыты как для пеших, так и для велосипедных прогулок.
Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
В этом году в местных реках как никогда много красной рыбы, что привлекает косолапых, которые приходят охотиться.
По словам Верной, в Анкоридже такое впервые.
Ранее сообщалось о том, что Вашингтон временно ослабил санкции против России для саммита на Аляске.