Медведи вышли к морю и поразили отдыхающих сахалинского пляжа

Неожиданное появление двух медведей на побережье в Долинском районе Сахалина стало сюрпризом для отдыхающих. Инцидент был зафиксирован 28 сентября в окрестностях устья реки Найбы, согласно информации очевидцев.

Животные не выказали агрессии по отношению к присутствующим: они быстро промчались по песчаному берегу и удалились.

Ранее в Петропавловске-Камчатском медведь атаковал женщину на территории школы, пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.