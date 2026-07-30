Случайная подсказка ведущего принесла Аффлеку победу в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Голливудский актер Бен Аффлек пополнил свой банковский счет, но не на съемочной площадке, а в телестудии, пишет Daily Mail. Он стал обладателем главного приза в $1 млн в популярном американском шоу «Кто хочет стать миллионером?». Своим партнером по игре актер выбрал победителя интеллектуальной викторины «Jeopardy!» Джейми Динга, а выпуск вел известный комик и телеведущий Джимми Киммел.

Путь к победе оказался полон драматизма. Аффлек и Динг дошли до финального вопроса, который был связан с американской традицией помилования индеек на День благодарения. Им предстояло определить, какое из четырех названий никогда не использовалось для птиц, которых президент США официально освобождал от участи в праздничном обеде. Варианты были такие: «Арахисовая паста и желе», «Тейтер и Тот», «Макароны с сыром» и «Спагетти и фрикаделька».

Сначала участники воспользовались подсказкой «Звонок другу» и связались со Стивеном Моррисоном — давним партнером Динга по викторинам, но тот не смог назвать правильный вариант. Тогда Аффлек и Динг обратились за помощью к ведущему.

Киммел предположил, что правильным ответом может быть «Спагетти и фрикаделька», хотя и засомневался. Он даже пошутил, что легко может представить Дональда Трампа с большой миской спагетти и фрикаделек.

Аффлек, поверив в интуицию ведущего, сказал: «Я считаю, что ты один из лучших людей, которых можно было спросить о таком вопросе». И они рискнули.

Их ставка оказалась верной. Когда на экране появился правильный ответ, Аффлек и Динг вскочили со своих мест, обнялись под аплодисменты зрителей, а сцену заполнило конфетти. Выигрыш в $1 млн будет передан организации Eastern Congo Initiative, которую Аффлек основал вместе с Уитни Уильямс в 2010 году.

Ранее стало известно о смерти боровшейся с онкологией матери Бена Аффлека.