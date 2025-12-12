Львы-мемы под Клином: хищники устроили немую сцену недовольства из-за шума и насмешили жителей

В подмосковном округе Клин обычный рабочий день едва не обернулся дипломатическим инцидентом между человеком и царем зверей. Как передает REGIONS , в парке-приюте «Земля Прайда» плановая деятельность трактора вызвала яркую, хоть и молчаливую, реакцию у его главных обитателей — львов.

Шум техники, нарушивший послеобеденный покой хищников, заставил их продемонстрировать все свое кошачье недовольство, которое сотрудники приюта запечатлели на видео.

На кадрах видно, как несколько львов, явно разбуженные непривычным грохотом, сосредоточенно и с явным раздражением взирают на источник шума. Их выразительные морды и напряженные позы красноречиво говорят без всяких слов: покой величественных животных был грубо нарушен.

Местные жители и посетители парка с юмором отнеслись к ситуации. Некоторые даже предложили сделать из этого новый мем.

«Как трактор посмел так будить царственных животных. Конечно, им больше бы понравилось, если их пробудили кусками нежной курочки», — сказала клинчанка Елена Никитина.

Однако за этим юмором скрывается важный аспект содержания диких животных в неволе — необходимость минимизировать стрессовые факторы, чем и является резкий шум.

