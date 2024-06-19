Механик-водитель из ЯНАО погиб на СВО

Житель Лабытнанги Иван Клочков погиб при исполнении воинского долга на спецоперации. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию города.

Ямалец Иван Клочков пошел служить Родине добровольно. Он подписал контракт с МО РФ в 2023 году. Попал в ряды механиков-водителеей, служил в отделении радиопомех радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При выполнении боевых задач погиб в текущем году.

Отважного жителя ЯНАО Ивана посмертно наградили орденом Мужества. Администрация Лабытнанги выразила соболезнования близким и друзьям павшего бойца. Попрощаться с ним можно 20 июня в 13:00 на новом кладбище города.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Дагестана взял позывной «Омск» в честь погибшего командира.