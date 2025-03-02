Механики в Шереметьево 1,5 часа пытаются оживить при пассажирах двигатели заглохшего самолета

Рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва — Красноярск был задержан на полтора часа в аэропорту Шереметьево из-за технической проблемы с самолётом. По информации BAZA, механики в данный момент занимаются устранением неполадки на глазах у пассажиров, которые с удивлением наблюдают за происходящим.

По информации от пассажиров, самолёт должен был отправиться в путь из Шереметьево в 01:10. Перед взлётом командир экипажа поприветствовал всех на борту, но затем двигатели остановились. Вскоре на борт поднялись технические специалисты, которые начали работать с девятым и десятым рядами.

«Через полчаса командир воздушного судна извинился перед пассажирами за задержку. На данный момент, как сообщают люди, самолет ремонтируют уже полтора часа», — приводится в публикации.

По словам пассажиров, причиной поломки стала сильная вибрация кресел в девятом и десятом рядах. В данный момент проводится ремонт поврежденной детали. Остальные кресла не проверяются на наличие неисправностей. Однако пассажиры не уверены, что проблема именно в креслах, и опасаются лететь этим рейсом «Аэрофлота».

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