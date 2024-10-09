Пилот «Турецких авиалиний» умер во время полета из Сиэтла в Стамбул

Главный пилот самолета «Турецких авиалиний» скончался в воздухе, когда Airbus 350 следовал из Сиэтла в Стамбул. Об этом представитель перевозчика рассказал в социальной сети X.

Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полета, после чего команда попыталась оказать ему первую медицинскую помощь. Когда приложенные усилия ни к чему не привели, экипаж решил совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, однако 59-летний командир воздушного судна скончался до момента приземления. Уточняется, что летчик проходил необходимый медицинский осмотр, во время которого у него не нашли медицинских противопоказаний для выполнения работы.

Ранее сообщалось о том, что Ульяновске срочно приземлился самолет, так как одному из находящихся на борту пассажиров резко стало плохо.