Механизм-долгожитель: клинским башенным часам исполнилось 90 лет

Сентябрь 2025 года стал юбилейным для одной из главных достопримечательностей подмосковного Клина — башенных часов на пересечении улиц Ленина и Литейной. Легендарному хронографу, известному как «Большие часы Клина», исполнилось 90 лет.

Их появление в 1935 году стало ответом на запрос горожан: в эпоху, когда наручные часы были роскошью, клинчане активно просили власти установить в городе большой общедоступный механизм.



Историческую ценность часов подчеркивает краевед Вячеслав Пернавский, отмечая, что они были воплощением мечты целого поколения.



Уникальность юбиляра не только в возрасте, но и в феноменальной точности. Механизм, который уже несколько десятилетий обслуживает династия часовщиков Владимира и Сергея Самсоновых, продолжает исправно работать.

«Можно сказать, часы находятся на улице и их точность зависит от погоды: если холодно, то будут немного отставать, если тепло — идут чуть быстрее. В среднем за неделю полторы минуты погрешности, что для 90-летннего механизма это очень хороший показатель», — отметил механик-часовщик Владимир Самсонов.

При этом главная загадка часов так и остается неразгаданной: несмотря на все усилия, часовщикам не удалось установить, кем и где был изготовлен этот надежный механизм, который, как известно, был привезен в Клин из другого города.

Часы стали частью архитектурного ансамбля Советской площади, где они были установлены практически одновременно с другим символом города — фонтаном «Девочка-грибница». Само здание, на котором расположен хронограф (Советская площадь, д. 23/1), имеет богатую историю: до революции оно принадлежало купцу, а в советские годы использовалось как общежитие с коммунальными квартирами. Таким образом, часы стали не просто прибором для измерения времени, а живым свидетелем и символом смены целых эпох в жизни древнего города.