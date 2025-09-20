Мексиканский посол открыл для себя Подмосковье и поделился впечатлениями

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью РБК подробно рассказал о своем опыте жизни в Москве и исследованиях Подмосковья. Дипломат особо отметил удобство и доступность общественного транспорта столичного региона.

Мексиканский посол подчеркнул, что его знакомство с Россией не ограничивается столичной витриной — он уже посетил Оренбург, Екатеринбург и Саратов, что позволило ему составить многогранное представление о стране. Ярко ему запомнилась поездка на велосипеде по Московской области, где он также опробовал общественный транспорт. Посол признается, что электрички поразили его больше всего.

Мехиас отмечает радушие местных жителей и высокий уровень безопасности, но признает, что туристам без знания русского языка может быть сложно. Сам он несколько лет изучает язык и может свободно объясняться. Дипломат активно использует дружественный статус Мексики для налаживания деловых и культурных связей — от встреч с губернаторами до организации выставок.

Отдельное внимание посол уделяет развитию экономического сотрудничества, особенно в IT-сфере. Он уже провел переговоры с российским стартапом Plata и организовал онлайн-форум для IT-компаний Москвы и Мексики. Эксперты Российского совета по международным делам подтверждают перспективность мексиканского направления для российских IT-компаний благодаря объему рынка, темпам цифровизации и созданию специальных налоговых зон.

