Первый снег в российском регионе привел к хаосу на дорогах и очередям в шиномонтажных салонах

Первый снегопад обрушился на Якутск, принеся с собой хаос на дороги и внеся коррективы в жизнь города. Резкое ухудшение погоды привело к резкому всплеску аварийности, а также создало огромные очереди в шиномонтажных салонах. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-каналы.

За день в городе зафиксировано около десятка ДТП на фоне резкой перемены погоды. Выезды из Якутска парализованы пробками, а водители массово направляются в шиномонтажные мастерские, создавая ажиотаж, сравнимый с покупками в Черную пятницу.

Министерство транспорта Якутии объявило об отмене междугородних автобусных рейсов 20 сентября и утром 21 сентября в Хангаласский, Горный, Намский и Чурапчинский районы. Решение было принято перевозчиками в целях обеспечения безопасности пассажиров.

В управлении Центрального округа Якутска выпустили экстренные рекомендации для пешеходов и автовладельцев. Горожанам советуют носить обувь с устойчивым протектором и передвигаться крайне осторожно. Автомобилистам настоятельно рекомендуется переобуться в зимнюю резину и проверить тормозную систему.

По данным Гидрометцентра, снежный покров уже установился на 10% территории страны, и Якутск стал одним из первых крупных городов, где зима заявила о себе во всей полноте. Впрочем, местные жители не отчаиваются: в соцсетях хвастаются первыми снимками снеговиков, снегопадом и городом, меняющим облик на белоснежный.

Ранее сообщалось, что метеоролог предупредила жителей Подмосковья о резком похолодании и первых заморозках.