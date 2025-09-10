Мемориальную доску генерал-лейтенанту Ярославу Москалику открыли в Балашихе

Мемориальную доску установили на доме № 2 на бульваре Нестерова, где жил Заслуженный военный специалист Российской Федерации.



В церемонии открытия приняли участие старший заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Жигарловский, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, представители администрации, социальный координатор Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, руководители городских предприятий, представители ОДОН, РВСН, Боевого братства, ученики ЦСПВ «Витязь», а также семья погибшего.

«Увековечивание памяти генерал-лейтенанта Ярослава Москалика – это важное событие не только для Балашихи, но и для всей страны. Это знак уважения ко всем павшим защитникам Отечества. Более 20 лет он служил в Генштабе, оставаясь высокопрофессиональным военным и человеком с большой буквы. Его пример – образец служения Родине», – сказал Юрий Жигарловский.

Ярослав Москалик участвовал в стратегических военных операциях и представлял Генштаб Вооруженных Сил РФ в подгруппе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. 8 декабря 2021 года указом Президента Российской Федерации ему присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».

«Сегодня мы чтим память героя, который до конца оставался верен присяге. Его имя навсегда вписано в историю города, а забота о его семье – наш общий долг», – отметил Сергей Юров.

За свою службу Ярослав Москалик был награжден орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой Президента РФ и ведомственными наградами Министерства обороны. Ему было присвоено почетное звание Заслуженного военного специалиста Российской Федерации.