Мемориальную доску Героя ВОВ торжественно открыли в школе Балашихи

В городском округе Балашиха в память героя Советского Союза Григория Бояринова открыли мемориальную доску. Ее разместили в школе №3 в Павлино. Торжественное открытие посетили школьники, сын и внучка Героя, а также председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

Имя Григория Ивановича Бояринова теперь будет украшать доску в балашихинской школе. Герой закончил военное училище, прошел ВОВ от начала до конца, был дважды ранен, являлся офицером и командиром, отдавшим всю свою жизнь на служение Родины. Свои знания и опыт после войны он посвятил преподавательской деятельности, подготавливая спецназовцев и руководя Курсами усовершенствования офицерского состава в Балашихе. Как профессионал военного дела внес умственный и физический вклад в спецоперацию на территории Афганистана. Погиб Герой 27 декабря 1979 года во время штурма резиденции главы Афганистана Амина в Кабуле. Почетное звание Героя Советского Союза получил посмертно.

Григория Бояринова чтят и помнят также в Запорожской области, где он учился и откуда ушел на фронт. В Акимовке открыли школу №27 имени военного.

«У вас теперь есть город-побратим- город Акимовка в Запорожской области. Вас всех объединяет имя Григория Ивановича, и я думаю, что у вас будут крепкие, тесные связи. Знак, как символ того, что наше единение – это наша сила. И то, что мы все связаны с судьбой наших предков. Я хочу сегодня подарить вам вот этот бюст Григория Ивановича. Один из таких установлен в центре города Смоленска, второй - в центре города Мелитополя. Такая небольшая копия будет стоять в школе в городе Балашиха. Еще одна - в Акимовской школе», - сказал сын Григория Бояринова Андрей.

Подрастающее поколение будет знать своих Героев. В школе №3 узнать о них лучше помогает комплексный музей «Наследие». Была организована целая поисковая и исследовательская работа по боевому пути Григория Бояринова. В Балашихе в честь военного в 2017 году назвали одну из улиц.