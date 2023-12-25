Мемориальную доску герою СВО открыли в Люберцах

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков открыл доску памяти в честь военного, погибшего на специальной военной операции. Мемориальная табличка расположена на фасаде третьего дома на улице Федянина в поселке Красково.

Как рассказал глава муниципалитета, мужчина по имени Роман, память о котором увековечили на доске, был примером настоящего патриота России. Он воевал на Кавказе, участвовал в Крымской компании, а с 2014 года защищал Донбасс. В октябре 2022 года Роман при выполнении очередной операции в составе бригады воздушно-десантных войск был смертельно ранен. Мужчина был награжден Орденом Мужества посмертно.

Отдельно Владимир Волков подчеркнул, что память о Герое будет жить вечно: в сердцах его семьи, близких, друзей и других бойцов. Также глава Люберец отметил, что жители муниципалитета гордятся таким земляком.