Мемориальную доску и Парту Героя, посвященные памяти Зулпикара Магомедова, открыли в Балашихе

Мемориальную доску установили на фасаде школы №20 в микрорайоне Новое Измайлово. Внутри учебного заведения прошло открытие Парты Героя.



На мероприятии присутствовали заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы Балашихи Наталья Махонина, военные, школьники и близкие люди героя.

«Нам важно сохранить память для учеников этой школы, чтобы они помнили и знали, что в этой школе учился настоящий герой, который защищал свою Родину и выбрал своим долгом служение Отечеству. Вечная память и вечная слава герою», - сказал Дмитрий Варнавский.

Зулпикар Магомедов родился 15 августа 2004 года. Проживал в Балашихе с 2016 года.



Выпускник школы №20 Зулпикар Магомедов был призван на военную службу в июне 2023 года. После прохождения подготовки в Североморске он принял решение подписать контракт. Пройдя шестимесячный курс саперного дела, был направлен в зону специальной военной операции.



С 1 июля 2024 года Зулпикар выполнял боевую задачу на Тендровской косе. Его жизнь трагически оборвалась 10 июля 2024 года при исполнении воинского долга.

«Память о нем в наших сердцах, наших детях, наших потомках будет вечно. Вечная память героям», - сказал Геннадий Попов.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность посмертно награжден Орденом Мужества.