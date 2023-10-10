Мемориальную доску погибшему участнику СВО открыли в Балашихе

В церемонии открытия принял участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, а также представители муниципальной администрации, Совета депутатов, общественных организаций, военные и, конечно, близкие погибшего участника специальной военной операции. На открытии монумента глава округа призвал чтить память о героях, которые погибли, отдавая долг Родине.

«Денис отправился на фронт выполнять задачи по защите нашей Родины. К сожалению, он отдал свою жизнь. Войны не бывает без жертв. Сегодня наша главная задача – чтить память героев, помнить их подвиг. Я убежден, что сегодняшний день будет вписан в историю Балашихи. Вечная память героям», - сказал Сергей Юров.

Денис Парфенов, в честь которого установили памятную доску, родился в 1998 году. При жизни, как рассказывают его знакомые, Денис был настоящим патриотом, на которого стоит ориентироваться молодому поколению. Он погиб в начале специальной военной операции, 27-го февраля 2022 года. Посмертно он награжден орденом Мужества.