Мемориальную доску погибшему в СВО установили на стене детского спортивного клуба «Орленок» в Видном
Фото: [Мария Амелина]
На стене видновского детского спортивного клуба «Орленок» появилась мемориальная доска, посвященная памяти его воспитанника Дмитрия Зернова, трагически погибшего при исполнении задачи в зоне специальной военной операции.
«За мужество и героизм, проявленных в ходе выполнения задач был награжден Орденами мужества и Медалью за Отвагу. К сожалению, посмертно. Наставникам и тренеру Дмитрия хочу выразить благодарность за то, что воспитали такого настоящего патриота, верного сына своего Отечества. Для подрастающего поколения это будет примером», — отметил военный комиссар Домодедово и Ленинского городского округа Михаил Гарданов.
На церемонии открытия присутствовали не только представители власти, но и самые близкие герою люди — супруга Мила, сын Игорь, а также и его родители. Слез не мог сдержать никто. Делились добрыми воспоминаниями.
«Дмитрий занимался с самого детства в клубе „Орленок“, затем окончил спортивный колледж, работал тренером. Всего за год с момента мобилизации ему присвоили звание офицера. Он был бойцом и шел лицом к лицу с противником. А нам просто до сих пор не верится в то, что его нет, нашего Димки», — рассказал руководитель «Орленка» Гаджимурад Гаджимурадов.