Мемориальную доску погибшему в СВО установили на стене детского спортивного клуба «Орленок» в Видном

«Дмитрий занимался с самого детства в клубе „Орленок“, затем окончил спортивный колледж, работал тренером. Всего за год с момента мобилизации ему присвоили звание офицера. Он был бойцом и шел лицом к лицу с противником. А нам просто до сих пор не верится в то, что его нет, нашего Димки», — рассказал руководитель «Орленка» Гаджимурад Гаджимурадов.