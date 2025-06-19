Мемориальную доску погибшему военкору Александру Федорчаку открыли в Крыму

В поселке Нижнегорский Республики Крым на здании школы, где учился погибший военкор Александр Федорчак, открыли мемориальную доску. Он освещал СВО с первых дней, работая на передовой. Об этом сообщает «Крым 24».

Напомним, что Федорчак погиб 24 марта 2025 года при обстреле ВСУ съемочной группы. За героизм его посмертно наградили «Орденом Мужеств»а и медалью СК РФ «Доблесть и отвага».

На церемонии отец журналиста, Сергей Федорчак, обратился к администрации и землякам, поблагодарив их за память. Он заявил, что Саша жив, пока его помнят. Такие мемориалы делают его подвиг вечным – они должны продолжаться.

Ранее сообщалось, что в Крыму выпустят мемуары в честь погибшего военкора Александра Федорчака.