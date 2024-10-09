Мемориальную доску участнику СВО Левону Газарянцу открыли в Балашихе

Ее установили на фасаде дома № 2/6 на улице Юлиуса Фучика в микрорайоне Южный, где жил рядовой.

Левон Газарянц родился в городе Баку в Азербайджане в 1975 году. Переехал в Балашиху в 90-х годах и поступил в Московский областной институт управления на юридический факультет. После работал на Балашихинском литейно-механическом заводе в должности начальника железнодорожного цеха. Отправился на фронт добровольцем в июле 2023 года. Он служил стрелком и выполнял боевые задачи в Луганской и Донецкой республиках.

После тяжелого ранения под селом Клещеевка Донецкой области рядовой скончался 9 октября 2023 года.

«К сожалению, ценой собственной жизни мужчины защищают наше мирное небо и спокойствие. Это настоящие Герои, таким же был Левон. Вечная слава и вечная память!» — сказал заместитель главы Дмитрий Варнавский.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

Указом Президента РФ за проявленное мужество, защиту Отечества и заслуги перед государством и народом Левон Газарянц награжден Орденом Мужества посмертно. Награду получила супруга Левона Ирина.

«Муж был сильным, смелым и отважным. Не думаю, чтобы человек слабый духом принял бы такое решение пойти воевать. У нас двое детей, старшему 17 лет и младшему 10. Уверена, что он будет самым достойным примером для своих детей», — сказала супруга погибшего.

Похоронен боец на Братском кладбище.