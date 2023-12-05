Мемориальную доску в честь Дмитрия Чупова, погибшего в ходе СВО, открыли в Талдоме

Торжественное открытие мемориальной доски фасаде здания Талдомского лесничества в честь Дмитрия Чупова, погибшего в ходе специальной военной операции, состоялось в Талдомском филиале ГКУ МО «Мособллес». Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие родственники Дмитрия Чупова, глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов муниципалитета Михаил Аникеев, представители военно-патриотического центра «Вымпел», юнармейцы Талдомского городского округа, а также сотрудники Талдомского центрального Дома культуры.

Известно, что у Дмитрия Борисовича Чупова был позывной «Батя-лесник». В его жизни был период, когда он работал в Комсомольском лесничестве Талдомского леспромхоза. Данная памятная табличка была установлена на фасаде лесничества, чтобы люди не забывали о самоотверженности воина, удостоенного посмертно орденом Мужества.

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