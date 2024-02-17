Мемориальную доску в честь погибшего солдата СВО открыли в подмосковной деревне Губино

Мемориальную доску в честь Григория Каштанова, погибшего в 2022 году при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, установили в деревне Губино городского округа Воскресенск.

«Низкий поклон родителям, они воспитали настоящего патриота. Утрата невосполнимая, но Григорий своим примером показал нашим ребятам, каким человеком нужно расти. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Родные, учителя и учащиеся школы в деревне Губино, где учился герой, почтили его память минутой молчания. В прошлом году в честь него здесь была открыта «Парта героя».

Известно, что Григорий вырос в семье священника, но всегда мечтал о военной профессии. Молодой человек увлекался спортом, отлично учился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище и принимал участие в параде Победы на Красной площади.