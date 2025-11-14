Мемориальный сквер «Журавли» в Ивантеевке ждет масштабная реконструкция

В Ивантеевке началась активная подготовка к масштабной реконструкции мемориального сквера «Журавли» — места, куда уже 16 лет приходят жители почтить память 2000 земляков, не вернувшихся с войны. На рабочей встрече с активом Совета ветеранов представители администрации Городского округа Пушкинский во главе с Ниной Ушаковой представили проект будущего пространства, которое сохранит исторический облик, но приобретет современное наполнение. Перед работами было важно узнать мнение свидетелей особых событий прошлого.

Проект реконструкции, уже одобренный ветеранами, предусматривает комплексное преображение территории площадью 6000 квадратных метров. На этой земле, хранящей память о четырех тысячах ушедших на фронт ивантеевцев, появятся обновленные пешеходные дорожки, масштабное озеленение, элементы малой архитектуры и даже фонтан.

Многофункциональное пространство позволит не только возложить цветы к мемориалу работы скульптора Григория Потоцкого, но и провести время с семьей, воспитывая у молодого поколения уважение к истории в комфортной среде.

«Как ранее отмечал Максим Красноцветов, для города Ивантеевки это сакральное место, куда приходят дети, внуки и правнуки победителей. Обновление этой территории — проявление глубокого уважения к прошлому и инвестиция в нравственное будущее Ивантеевки», — отметила Нина Ушакова.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств областного и муниципального бюджетов.