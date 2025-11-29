Менеджер IT лишился работы из-за слов о 3D курице в супах

Высокопоставленный руководитель IT-отдела компании Campbell’s лишился работы после раскрытия внутренней информации о продукции. Об этом сообщает Южный Федеральный.

В ноябре 2024 года специалист по кибербезопасности Роберт Гарза сделал тайную аудиозапись беседы с вице-президентом Мартином Балли. В ходе разговора Балли высказал негативное мнение о супах Campbell’s, заявив, что они ориентированы на потребителей с низким доходом.

Балли отметил, что сам никогда не станет употреблять продукцию компании из-за использования «синтетического мяса». Менеджер уточнил, что куриное мясо для консервов «печатается» с применением 3D-технологий. Эти сведения впоследствии вызвали интерес прокуратуры штата Флорида, где запрещено производство искусственного мяса.

После того как Гарза сообщил о записи руководству и отделу кадров, меры в отношении Балли не были приняты. Вскоре уволили самого Гарзу. После публикации записи в сети компания признала корректность содержания комментариев, но отметила, что они не отражают реальное положение дел.

Campbell’s подтвердила подлинность записи и заявила, что продукция производится исключительно из натурального куриного мяса, поставляемого с аккредитованных фермерских хозяйств, которые проходят строгий контроль качества. Увольнение Гарзы было признано неправомерным.